Киев, 22 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Проект «Стена» необходим для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории России, заявил народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в ходе брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строительство стены

По словам депутата, задачей комплекса сооружений на границе двух государств не является остановка военной техники или регулярной армии противника.

«Задача данного комплекса инженерных сооружений — это сдерживание нелегальных мигрантов, сдерживание диверсионно-разведывательных групп, контроль за тем, чтоб никто не мог незамечено пересечь границу», — пояснил Геращенко.

Депутат Андрей Тетерук также подчеркнул, что воспринимать проект как систему фортификации ни в коем случае не стоит. Он отметил, что это манипуляция, на основе которой к проекту возникло негативное отношение.

В рамках проекта «Европейский вал», ранее известного как «Стена», предусматривается сооружение траншей, рвов и специальных объектов. Строительство сооружений началось в 2014 году.