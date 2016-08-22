Курск, 22 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Курске. Помимо этого, в ходе своего визита 22 августа глава правительства пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

nastyachernikova720 Гвоздики

По словам главы правительства, он специально приехал в Курск в годовщину окончания битвы на Курской дуге, а также напомнил, что был здесь и год назад.

Медведев выразил благодарность ветеранам войны, призвал почтить память погибших, а также отметил, что подвиг народа в период войны ежегодно становится всё более очевидным.

«Но самое главное, чтобы это оставалось в нашей памяти, а это в наших силах», — сказал Медведев.

Он призвал чаще рассказывать о подвиге советского народа школьникам и студентам.

Напомним, в период Великой Отечественной войны Курск стал территорией ожесточённых боёв. В период со 2 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года город был оккупирован гитлеровскими войсками, в результате чего город настигли расстрелы и голод, многие куряне попали в концлагеря.