Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Инициативная группа, созданная петербургскими активистами партии «Яблоко», передала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию новую заявку на проведение общегородского референдума о целесообразности присвоения мосту на юго-западе города имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Об этом в соцсетях сообщил депутат Законодательного собрания, член инициативной группы Борис Вишневский.

gov.spb.ru Открытие моста, позже получившего имя Ахмата Кадырова

«Передали в горизбирком новое ходатайство о проведении референдума против моста Кадырова. Вопросы те же», — отметил парламентарий.

Ходатайство инициативной группы должно быть рассмотрено в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горизбирком дважды отклонял подобные заявки по формальным основаниям.

В первый раз заявку противников моста Кадырова отклонили, сославшись на неверно оформленный протокол заседания инициативной группы. Повторную заявку 2 августа вновь «завернули»: Горизбирком нашел техническую ошибку в заявлении инициативной группы — дата рождения одного из ее членов была написана неверно.

30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал. 16 июня губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова.

Оппозиционные петербургские политики заявляют, что первый президент ЧР не имел никакого отношения к северной столице. Они предлагают петербуржцам с помощью референдума решить судьбу названия. Один из вопросов в заявке инициативной группы звучит так: «Согласны ли вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе не может иметь название «мост Ахмата Кадырова»?».