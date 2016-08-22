Киев, 22 августа, 2016, 14:57 — ИА Регнум. США поставят Украине летальное вооружение на 50 млн долл. При этом на Украине могут быть созданы совместные с США предприятия по производству современных вооружений. Об этом 22 августа в интервью телеканалу «112 Украина» заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

«Кроме имеющегося уровня сотрудничества с действующей Администрацией и Белым домом у нас еще есть потенциал и большие возможности на будущее. Вопрос поставки летального оружия — чувствительный. И, на самом деле, важны не сами поставки, а сам сигнал, что от Америки поступает именно такое оружие. Сегодня в американском Конгрессе и Сенат, и палата представителей четко определили такую возможность. Мы имеем отдельно 50 млн, которые выделяются на такие поставки (летального вооружения — прим. ИА REGNUM )», — подчеркнул Чалый.

При этом дипломат не исключил возможности создания совместных украинско-американских предприятий по производству вооружений и боеприпасов, что поможет избежать спекуляций на тему поставок американского летального оружия. «Есть позиция Белого дома, что это (поставлять Украине летальное вооружение — прим. ИА REGNUM ) не надо делать. Есть разные позиции в Америке. Некоторые критикуют такой подход. Но мы предлагаем другое. Моя идея, которая имеет шанс на воплощение, — производить оружие в кооперации с американцами на украинской территории, потому сейчас у нас за два года восстановлены возможности для производства вооружений. Есть третьи рынки, кроме наших потребностей, поэтому это перспективная идея — по боеприпасам, по оружию. Это один из вариантов развития событий», — считает Чалый.

Он проинформировал, что в последнее время украинский вопрос активнее обсуждается в американских СМИ. «В последнее время Украина вернула фокус внимания американских медиа. Я сделал ряд заявлений на ключевых американских каналах — СNN, Fox и других. Кроме того, публиковались в ключевых американских изданиях… Почему? Были заявления некоторых американских политиков, которые ставили под сомнение или могли рассматривать статус Крыма в совсем другом варианте, чем это рассматривается официальным Вашингтоном. Т. е. полная поддержка Украины, недопущение оккупации и аннексии части украинской территории. Поэтому сейчас Украина вернулась в «радары» американских СМИ. Обговариваются не только вопросы борьбы с коррупцией, но и геополитические вопросы», — рассказал Чалый.

По его словам, и республиканцы, и демократы США поддерживают территориальную целостность Украины. «Мне более важно, что сегодня мы имеем четкую поддержку со стороны двух партий Конгресса — демократов и республиканцев. В этом году выделена беспрецедентная сумма, которая включает в себя более 650 млн долл. помощи Украине, которая включает 335 млн долл. на вопросы безопасности, обороны. Сегодня идут поставки техники для Украины. Не исключаю, что поставки техники в следующие дни будут продолжаться. Поэтому мы довольны, что официально Вашингтон держит последовательную, четкую позицию… Но идут выборы, звучат разные позиции кандидатов. На платформе и республиканцев, и демократов обозначены четкие позиции относительно поддержки Украины для противодействия попыткам аннексии территории. И наша позиция относительно необходимости вывода с территории Украины войск, закрытие границ с Россией. Это четко поддерживается», — заверил Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США новую партию военной помощи. «США предоставили Украине помощь по безопасности на 600 млн долларов. И я очень горжусь тем, что достигнуто — и наши военные учения в Яворове, и современное оружие, еще более 1 тыс. приборов ночного видения. Новые поставки будут в ближайшие дни. Благодаря этой помощи много жизней украинских солдат было спасено», — сказал Пайетт.

Он прогнозирует, что военно-промышленный комплекс Украины существенно укрепится благодаря сотрудничеству с США. «Украина имеет мощную оборонную промышленность и имеет способность производить собственную амуницию. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству между нашими промышленными отраслями в ближайшие месяцы и годы мощности оборонной промышленности Украины будут укрепляться», — отметил Пайетт.

Напомним, в апреле в США заявляли, что не предоставляют Украине летальное оружие, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе. Однако уже в мае Сенат США в проекте бюджета на 2017 финансовый год предлагает предусмотреть до 500 млн долл на помощь Украине, в том числе для закупки летального оружия.