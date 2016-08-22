Ярославль, 22 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Кирова появилась скульптура медведя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, автором нового городского арт-объекта стал член Российской Академии Художеств, народный художник России Николай Мухин.

700-килограммовая скульптура отлита в Костроме. По замыслу скульптора, медведь удобно расположился на скамейке. В одной руке у зверя секира, в другой яблоко. Как отметил заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, никакого скрытого смысла в образе мишки нет — таково видение автора.

Игорь Блохин сообщил, что это очередной шаг в благоустройстве городской среды. Разрешение на установку скульптуры было выдано департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии.

«Мэрия города активно взаимодействует с предпринимательским сообществом. Мы собираемся сделать улицу Кирова еще красивее, поэтому часто обсуждаем этот вопрос с предпринимателями. Один из них и установил скульптуру медведя рядом со зданием, на втором этаже которого вскоре откроется частная художественная галерея. Мы поддерживаем это начинание. Также у нас есть задумка улучшить освещение улицы Кирова, эту идею ярославцы смогут оценить осенью», — пояснил Игорь Блохин.

По словам Николая Мухина, в здании, около которого уселся бронзовый медведь, откроется не художественная галерея, а магазин подарков.

«Это городская скульптура, рядом скоро откроется магазин, название которого связано с медведем, его владелец решил таким образом привлечь внимание. Никакой особой символики в этом нет. Вчера, когда памятник устанавливали, какие-то девушки стали тереть яблоко, сказав, что оно похоже на молодильное. Так, вероятно, и рождаются городские легенды. Это просто городская скульптура, которая призвана украшать городское пространство», — сказал корреспонденту ИА REGNUM народный художник России Николай Мухин.