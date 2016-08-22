Женева, Швейцария, 22 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум.



ResoluteSupportMedia Поставки оружия

Организация Control Arms, которая занимается мониторингом торговли оружием, призвала 22 августа экспортеров оружия, в том числе США и Францию, запретить продажу оружия Саудовской Аравии из-за действий Эр-Рияда в Йемене, сообщает France Press.

С таким заявлением на второй конференции в рамках Международного договора о торговле оружием выступила директор организации Анна Макдональд. Конференция проходит в Женеве под эгидой ВТО.

По словам Макдональд, продолжая поставлять оружие Саудовской Аравии, которая на протяжении 17 месяцев проводит операцию в Йемене, крупные экспортеры оружия, подписавшие Международный договор о торговле оружием (МДТО), совершают «худший акт лицемерия».

«МДТО вступил в силу почти два года назад, однако некоторые страны-подписаны нарушают его безнаказанно», — говорится в заявлении Макдональд. «Каждый день мы видим разрушительные последствия продажи оружия и боеприпасов для применения их против гражданских лиц в Йемене».

По условиям МДТО, страны-подписанты должны отказывать в продаже оружия в случае, если им известно, что страна-получатель будет применять их против гражданских лиц.