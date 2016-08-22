Красногорск, 22 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Ликвидировать последствия аварии, произошедшей на газопроводе в подмосковных Химках 22 августа, в администрации городского округа обещают к вечеру, а завершить благоустройство территории — в течение двух дней. Тем временем в городе перекрыто движение на одной из улиц, где после ЧП появилась пятиметровая яма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tookapic Чайник на газовой плите

По данным пресс-службы городского округа Химки, прорыв газовой трубы произошел в ходе прокладки коммуникаций, после чего без газа остались 3,9 тысяч городских квартир. В настоящий момент ремонтные бригады устраняют неполадки.

«Для обеспечения безопасности территорию оцепили, движение автотранспорта по улице Московской временно пришлось перекрыть. Во время прокладки новой трубы водоканала произошла подвижка грунтов, что сместило существующую газовую трубу. Все работы, включая благоустройство, будут завершены в течение двух дней», — отметили в пресс-службе.

Подачу газа горожанам обещают восстановить уже до конца дня. По словам заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрия Медведева, перед подачей газа коммунальщики обойдут жилые дома, чтобы провести испытания труб.

Тем временем, как передает РИАМО, на месте ЧП образовалась яма диаметром около 5 метров, занимая проезжую часть Железнодорожной улицы. Место образования ямы оцеплено, однако пробки на дороге удалось избежать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как заявил генеральный директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков, на месте аварии рабочие «делали прокол, затронули газопровод среднего давления». На месте работают аварийные бригады.