Челябинск, 22 августа, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Партия «Гражданская платформа» отказалась от участия в предвыборных дебатах в Челябинской области. Эфирное время было распределено между кандидатам от других политических сил, передает корреспондент ИА REGNUM.

Niaz Дебаты

В облизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в жеребьевке по распределению эфирного времени участвовали представителей всех партий, но одна партия отказалась от участия в дебатах.

«Одна из партий, а у нас 14 партий зарегистрированы, партия «Гражданская платформа» нам написали, что они отказываются от распределения эфирного времени. Все остальные политические партии приняли участие», — сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Челябинской области Александра Тропина.

Как пояснили в пресс-центре облизбиркома, согласно нормам законодательства РФ в предвыборных дебатах обязаны участвовать все представители политических партий, однако, если будет написан отказ, то время отказавшихся, распределяется между другими участниками «совместных агитационных мероприятий».

В челябинском облизбиркоме предположили, что возможно у партии «Гражданская платформа» не хватило сил на проведение дебатов. «Я думаю, что возможно они взвесили свои силы и решили, что им хватит эфирного времени, предоставленного ЦИК», — пояснила Александра Тропина.

Отметим, дебаты между кандидатами в депутаты на выборах в Государственную думу VII созыва будут проходить на региональных и муниципальных каналах. Региональными каналами выступают Государственное предприятие Челябинской области «Областное телевидение» и ГТРК «Южный Урал». Муниципальные каналы будут представлять местные теле и радиовещательные организации в городах Копейск, Миасс, Златоуст, Юрюзань, Трехгорный, Усть-Катав, Еманжелинск, Кыштым, Южноуральск, Касли, Троицк, Верхний Уфалей, Снежинск.

Напомним, в челябинской области «Гражданская платформа» представлена лишь одним кандидатом, челябинским водителем Рамилем Мухаметшиным, зарегистрированным по Челябинскому одномандатному избирательному округу №189.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Госдуму по одномандатным челябинским округам зарегистрированы 46 человек. Все они — представители политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Парнас», «Партия роста», «Яблоко», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», Гражданская платформа», «Гражданская сила», «Зелёные».