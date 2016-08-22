Омск, 22 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 22 августа остаются непринятыми 17,9% школ (121 школа) из числа предъявленных к приемке.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

«На 22 августа 2016 года из предъявленных к приемке 712 школ (всего 734) не принято с первого предъявления 159 школ (23,6%), со второго предъявления принято 38 школ, остаются непринятыми 121 школа (17,9% от числа предъявленных)», — сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что завершена приемка и приняты все школы в 15 муниципальных районах области: Азовском, Большеуковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Москаленском, Называевском, Одесском, Омском, Полтавском, Седельниковском, Таврическом, Тюкалинском и Щербакульском. В остальных 18 муниципальных образованиях Омской области не все предъявленные к приемке школы признаны подготовленными к новому учебному году. В частности, претензии у проверяющих возникли по соблюдению санитарного законодательства РФ: «По выявленным в ходе приемок замечаниям было выявлено, что до начала учебного года необходимо устранить нарушения в части условий воспитания и обучения по 81 школе; в части организации питания — по 29 школам; в части организации медицинского обслуживания школьников — по трем школам».

10 и более школ признаны неподготовленными к новому учебному году по Горьковскому, Муромцевскому и Черлакскому районам, а также по городу Омску, подытожили в Роспотребнадзоре.

«Что касается цифры, озвученной Роспотребнадзором. Либо комиссии еще не дошли до конкретных школ, либо имеются какие-то конкретные вопросы к помещениям внутри этих самых школ. Нельзя утверждать, что школы полностью не приняты, такого нет. Исходя из этой ситуации, а также из того, что сейчас в очень интенсивном режиме идет работа с муниципальными образованиями, у нас нет оснований полагать, что какие-либо школы в Омской области будут полностью закрыты к началу учебного года», — прокомментировали ИА REGNUM в областном Минобразования.

«Если учитывать здания наших подведомственных учреждений, то у нас уже более 90% школ готовы в новому учебному году и имеют паспорта готовности. По линии МЧС у нас принято 100% школ», — подытожили в министерстве.

Напомним, в Омске специальные комиссии проверили готовность бюджетных образовательных учреждений в Кировском, Центральном и Советском округах. Стартовала проверка в Ленинском и Октябрьском округах. В целом приемка школ должна быть завершена к 26 августа.

Директор городского департамента образования Екатерина Спехова заверила, что к 1 сентября все школы будут готовы к началу нового учебного года. По ее словам, в этом году ремонтно-строительные работы различного объема и сложности проводятся в зданиях 48 школ Омска. Выполняются такие виды работ как ремонт кровли, инженерных систем, замена окон и другие. На эти мероприятия из бюджета Омска выделено в целом более 43 млн рублей.