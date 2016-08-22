Киев, 22 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Киев не намерен разрывать с Москвой дипломатические связи: они нужны для защиты украинских граждан, многие из которых работают в России. Об этом сообщил журналистам директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сегодня, 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Макеев отметил, что, несмотря на тяжёлые отношении между Киевом и Москвой, необходимо сохранять дипломатические связи. Он напомнил, что в задачи МИД входит, прежде всего, защита своих граждан. В этой связи он упомянул «политических узников», нуждающихся в защите.

«Мы будем сохранять это присутствие именно потому, что нам нужно заботиться и о миллионах украинцев которые сейчас живут и работают в России», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев сохранит с Россией дипломатические контакты, несмотря на то, что «Москва ведёт себя агрессивно». В случае разрыва отношений со стороны Москвы ответственность за все последствия ляжет только на российское руководство.

Напомним, очередной виток обострения российско-украинских отношений произошёл в результате попытки со стороны Киева осуществить в Крыму диверсию, сорванную ФСБ. Украинское руководство отказалось признать правоту ФСБ.

10 августа президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал он. 19 августа Путин заявил, что Москва не собирается сворачивать отношения с Киевом, а будет создавать возможности для развития контактов, их поддержания.