Йошкар-Ола, 22 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Одна из жительниц Марий Эл связалась с полицейскими, признавшись, что она и есть хозяйка сетчатого питона, найденного на улице 19 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Марий Эл, девушка предоставила доказательства того, что питон принадлежит ей.

skeeze Питон

По ее словам, пока она наводила порядок, рептилия выползла из сумки-переноски. На улицу же питон попал через форточку.

Отмечается, что хозяйка обнаружила отсутствие питона только после сообщений в СМИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на одной из улиц столицы Марий Эл 19 августа обнаружили двухметрового сетчатого питона.

До встречи с хозяйкой рептилия находилась в Медведевском зоопарке.