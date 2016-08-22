Керчь, Крым, 22 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Жители Керчи просят власти оставить местному музею находки из Аджимушкайских каменоломен. Керчане обеспокоены, что найденные в ходе военно-поисковой экспедиции «Аджимушкай-45» предметы и объекты вывезут из города, передает «Керчь.ФМ».

Michał Huniewicz Останки

«Существует угроза вывоза за пределы Республики Крым предметов, которые неразрывно связаны с военной историей Крыма, с героической обороной Аджимушкая», — заявили активисты в открытом письме первому заму главы администрации Керчи Владимиру Подлипенцеву.

Все предметы и объекты, найденные в ходе экспедиции, принадлежат Министерству обороны РФ, и дальнейшую судьбу находок будет решать профильное управление МО РФ.

«Подобных примеров за последние годы достаточно, это и самолеты и арт. системы, обнаруженные и поднятые со дна Керченского пролива и вывезенные на материк», — указывается в обращении.

На данный момент общественники уже направили обращения президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Крыма Сергею Аксенову.

Кроме того, активисты уже собрали более 2000 подписей за передачу предметов, найденных в каменоломнях, в музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен.

Напомним, что оборона Аджимушкайских каменоломен — это эпизод Великой Отечественной войны, который продолжался с 16 мая по 30 октября 1942 года. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай, чтобы не дать фашистам взять Севастополь.

Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тысяч человек и продолжал борьбу еще почти полгода.

30 октября 1942 года немцы окончательно захватили катакомбы и взяли в плен нескольких живых защитников. После 170-дневной осады в катакомбах в живых остались только 48 человек.

Первая поисковая экспедиция на территории Аджимушкайских каменоломен состоялась в 1972 году. За годы работы участниками экспедиции найдены и захоронены останки более 1300 советских воинов, установлено около 900 фамилий защитников Аджимушкая, найдено множество документов времен обороны каменоломен.

Совместная экспедиция «Аджимушкай» Минобороны, поискового движения России и Российского военно-исторического общества прошла в городе Керчь с 22 июля по 12 августа. В этом году в поисковых работах приняли участие около 100 человек.

В июле в Аджимушкайских каменоломнях в районе Керчи поисковики сделали уникальные находки: среди них сейф с документами 1942 года и останки бойца подземного гарнизона. Под тем же завалом был найден трактор на гусеничном ходу.