Астана, 22 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Сборная Казахстана завершила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро на 22-м месте, сообщает сегодня, 22 августа, сайт премьер-министра республики.

Gellinger Олимпиада

Олимпийскими чемпионами в Рио стали тяжелоатлет Ниджат Рахимов, пловец Дмитрий Баландин и боксер Данияр Елеусинов.

Серебро в медальную копилку Казахстана принесли дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлетка Жазира Жаппаркуль, боксеры Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов, борец Гюзель Манюрова.

Бронзовых медалей удостоились дзюдоистка Отгонцецег Галбадрах, тяжелоатлеты Фархад Харки, Карина Горичева и Александр Зайчиков, легкоатлетка Ольга Рыпакова, борцы Эльмира Сыздыкова и Екатерина Ларионова, боксеры Иван Дычко и Дарига Шакимова.

Итого казахстанские спортсмены завоевали 17 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых.

17 медалей — это исторический рекорд для Казахстана, подчеркивает портал Sports.kz.

Добавим, Олимпиада в Рио запомнится казахстанцам еще одним историческим достижением — впервые в истории республики завоевана золотая медаль в плавании. Памятную победу одержал пловец Дмитрий Баландин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Россия заняла четвертое место в медальном зачете.