МВФ отложил вопрос о выделении финансовых средств Украине
Киев, 22 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Вопрос дальнейшего финансирования Украины в рамках программы EFF отсутствует в августовской повестке заседаний совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на данные фонда.
«22 августа МВФ рассмотрит выделение денег Барбадосу, 24 августа — Иордании, 29 августа — Экваториальной Гвинее, 31 августа — Сербии», — говорится в сообщении.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе заявил, что Украина выполнила все мероприятия, предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом, но осталось «несколько технических деталей».
«Правительство работает над их решением, — заявил Гройсман. — Правительство Украины фактически выполнило все необходимые мероприятия по продолжению сотрудничества с МВФ».
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