Киев, 22 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Вопрос дальнейшего финансирования Украины в рамках программы EFF отсутствует в августовской повестке заседаний совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на данные фонда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Финансирование Украины

«22 августа МВФ рассмотрит выделение денег Барбадосу, 24 августа — Иордании, 29 августа — Экваториальной Гвинее, 31 августа — Сербии», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе заявил, что Украина выполнила все мероприятия, предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом, но осталось «несколько технических деталей».

«Правительство работает над их решением, — заявил Гройсман. — Правительство Украины фактически выполнило все необходимые мероприятия по продолжению сотрудничества с МВФ».

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