Волгоград, 22 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Волгограде наблюдать за организацией избирательного процесса, проведением выборов и обеспечением безопасности 18 сентября будут представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме 22 августа, знакомство с городом международные наблюдатели из Сербии и Германии Милос Стоядинович и Яна Бюргерс начали на прошлой неделе.

izbirkom.samregion.ru Наблюдатели

В Волгоград они прибыли с долгосрочной миссией: в регионе они будут находиться до единого дня голосования. Кроме того, накануне 18 сентября в Волгоградскую область прибудут еще международные представители с краткосрочной миссией наблюдения.

Как проинформировал на встрече зарубежных гостей с главой города, ГУ МВД России по Волгоградской области председатель избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий Шайхуллин, ИКВО объединяет 1531 участковую избирательную комиссию в составе 46 территориальных подразделений избиркомов. Сегодня регион представлен четырьмя избирательными округами, в каждый из которых входит 480−490 тысяч избирателей.

«Особенность региона — учитываются избиратели за рубежом. 20 тысяч наших сограждан будут голосовать в Эстонии и Болгарии, а сводить результаты голосования мы будем в Волгоградской области. Всего 23 субъекта РФ имеют такую особенность», — отметил Шайхуллин, заверив, что регион готов к выборам на 100%.

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Напомним, 18 сентября жителям Волгоградской области предстоит избрать не только депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва. Помимо этого, в регионе пройдут еще порядка 20 избирательных кампаний, в том числе — довыборы в областную думу и представительный орган власти Волгограда. В организации голосования будут задействованы 46 территориальных и 1531 участковая избирательная комиссия. Участие в федеральной избирательной кампании принимают 14 политических партий, в зарегистрированные списки кандидатов которых вошли 102 представителя от Волгоградской области. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали 37 кандидатов по одномандатным округам.

Справка: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — одна из крупнейших региональных организаций по безопасности, объединяющая 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Одним из основных направлений ОБСЕ является развитие демократических институтов и защита прав человека.