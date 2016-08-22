Мышкин, Ярославская область, 22 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области сотрудники МЧС спасли из ловушки лебедя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства. Спасательная операция проходила буквально в боевых условиях — плененную самку яростно защищал ее возлюбленный.

фото Управления МЧС по ЯО

Пара белых лебедей живет в городском пруду с самого начала весны. Для них здесь сооружен дом, птиц кормят и любят. Поэтому когда в дежурную службу МЧС позвонили жители Мышкина и сообщили, что лебедушка уже несколько часов пытается выбраться из ловушки, спасатели немедленно выехали на место происшествия.

На спасательную операцию потребовалось около получаса. Самка сидела почти в центре пруда, и ее лапа была замотана веревкой. При этом бдительный самец изо всех сил старался не подпускать людей к любимой. Он вел себя очень агрессивно, бил крыльями об воду, пытался напасть на спасателей.

«Мой коллега отвлекал лебедя, приманивал его хлебом. А я тем временем бросил альпинистскую веревку, зацепил ею доску, на которой сидела лебедушка, и подтащил к берегу», — рассказал участник спасательной операции Владимир Говдан.

Но провести лебедя на мякине не удалось. Увидев, что самочку подтащили к берегу, он стремительно бросился на спасателей. У них было всего несколько секунд на то, чтобы распутать лапу птицы. И они-таки смогли уложиться в этот короткий срок — и даже не травмировали пленницу. Освобожденная лебедь тут же уплыла вместе с супругом.