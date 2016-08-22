Вашингтон, 22 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум.



doctor.kz Вирус Зика

Член конгресса США Дебби Вассерман-Шульц и мэр Майами-Бич Филип Левин заявили 22 августа, что для борьбы с распространением вируса Зика на юге штата Флорида нужно больше средств из федерального бюджета, сообщает Associated Press.

С таким заявлением они выступили на пресс-конференции, в ходе которой попытались призвать членов Конгресса досрочно выйти из летнего отпуска для того, чтобы разобраться со вспышкой заболевания вирусом.

В феврале 2016 года президент США Барак Обама запросил экстренное финансирование в размере $1,9 млрд для разработки вакцины и предотвращения распространения вируса. Однако законодатели так и не смогли одобрить выделение средств перед тем, как они ушли на летние каникулы в середине июля.

На сегодняшний день случаи заболевания лихорадкой Зика обнаружены в двух районах округа Майами-Дейд.