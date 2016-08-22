Брянск, 22 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Брянский областной суд отменил решение регионального избиркома о регистрации в качестве кандидата представителя партии «Коммунисты России» Петра Федина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

Такое решение было принято по иску кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Ольги Махотиной, которая баллотируется в том же одномандатном округе, что и снятый Петр Федин. При этом в пресс-службе отмечают, что решение не вступило в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Брянский областной суд отменил регистрацию кандидаты в депутаты от партии «Родина» Ивана Медведя из-за того, что он не предоставил ИНН своих несовершеннолетних детей. Иск также подала Ольга Махотина. Сейчас кандидат уже подал апелляционную жалобу в Верховных суд РФ. При этом, как передает портал «Брянская улица», комиссия общественной организации «За честные выборы» направила в ЦИК обращение, в котором, среди прочего, просят направить в суд представителя ЦИК,

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. В Брянской области изначально было зарегистрировано 0 кандидатов в одномандатных округах. Все они представляют политические партии.