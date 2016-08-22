Пермь, 22 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ запретила партии «Справедливая Россия» распространять агитационный материал под названием «Расскажем Путину правду» на территории Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

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Отметим, что первоначально газета была запрещена к распространению краевой избирательной комиссией. В крайизбирком газета предоставлена как агитационный материал выборов в городскую думу Перми и Законодательное собрание Пермского края. Свой запрет к распространению краевая избирательная комиссия мотивировала тем, что в издании размещены фотографии кандидатов от партии, участвующих в выборах разных уровней: федеральных, краевых, муниципальных. Кроме этого, в ней есть изображение человека, не являющегося кандидатом в депутаты. С жалобой партия «Справедливая Россия» обратилась в ЦИК, но получила отказ.

«Постановление избирательной комиссии Пермского края от 5 августа оставить без изменений, а жалобу уполномоченного представителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» — без удовлетворения», — процитировали в пресс-службе ЦИК постановление Центризбиркома.

Напомним, что 25 марта 2016 года Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий кандидатам на выборах использовать для агитации «изображения другого, известного человека», а также изображения и высказывания несовершеннолетних, в том числе собственных детей. Поправки были внесены в законы «Об основных гарантиях избирательных прав» и «О выборах депутатов Государственной думы». Принятый закон обязывает кандидатов использовать в материалах собственные изображения, а партии — изображения кандидатов из своего списка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 2016 года, кроме депутатов Государственной думы РФ, жители Пермского края будут выбирать депутатов Законодательного собрания края: 30 — по партийным спискам, 30 — по одномандатным округам. На 19 июля на 60 мест в Заксобрании претендовало 909 кандидатов: от КПРФ (105 кандидатов), «Единой России» (101 кандидат), «Справедливой России» (96 кандидатов), ЛДПР (92 кандидата), Российской партии пенсионеров за справедливость (78 кандидатов), «Родины» (76 кандидатов), Партии Роста (60 кандидатов), партии «Великое Отечество» (58 кандидатов), «Яблока» (51 кандидат).