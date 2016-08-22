Калуга, 22 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум.



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Калужская область стала третьей в России, где система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» («Система — 112») получила статус региональной. Итоги ее работы обсудили сегодня, 22 августа на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Главного управления МЧС России по Калужской области в июне была проведена приёмка «Системы — 112» в постоянную эксплуатацию. В составе системы вызова экстренных оперативных служб функционирует 71 объект автоматизации с 99 автоматизированными рабочими местами. Основной центр обработки вызовов находится в Калуге, резервный центр обработки вызовов — в Обнинске, 25 единых дежурно-диспетчерских служб — в городских округах и муниципальных районах. Задействованы дежурно-диспетчерские службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, головная дежурно-диспетчерская служба «Антитеррор». В «Систему-112» также интегрирована оперативная диспетчерская служба государственной жилищной инспекции Калужской области.

Между тем, по словам губернатора области Анатолия Артамонова, огромное количество диспетчеров в ряде районных центрах вынуждены бездельничать, потому что часто не получают за сутки ни одного звонка. В среднем на каждого сотрудника центров приема вызовов, завязанных на номер 112, приходится не больше 12 звонков в сутки. Калужский губернатор счел такую интенсивность слишком низкой. Он предложил подумать над ликвидацией пунктов приема звонков в муниципалитетах, если люди туда часто не звонят, а ограничиться приемом звонков непосредственно калужскими диспетчерами.

Участники совещания отметили, что граждане, пока еще мало доверяют единому номеру и продолжают звонить при возникновении проблем или чрезвычайных ситуаций по привычным номерам «01», «02», «03» и «04» .

«Мы должны создать эффективную службу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Калужской области, в том числе, и организовав единую службу вызовов по единому номеру «112», — подытожил глава калужского региона и поручил профильным министерствам и ведомствам в течение недели проанализировать эффективность работы службы за прошедший период, внести предложения по оптимизации ее деятельности.

Напомним, в результате работы «Системы-112» на территории калужского региона сократилось среднее время реагирования при вызове двух и более экстренных оперативных служб с 25 до 15 минут.