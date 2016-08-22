Москва, 22 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Предписания ЦБ и законодательные нормы ограничили возможности банков по избавлению от «плохих» долгов, поэтому они вынуждены проводить оптимизацию своих расходов, то есть сокращать персонал. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин, комментируя информацию о сокращениях в банках из ТОП-50 в связи с ростом «плохих» долгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Рост «плохих» долгов в банках продолжается с начала 2014 года, причем, учитывая довольно жесткие предписания Банка России относительно формирования резервов по просроченным долгам, банкам проще избавиться от этих кредитов, нежели добиваться от заемщика выплаты. Дело в том, что в случае роста срока просрочки свыше 90 дней, банк должен формировать 100% резерв по этому кредиту, в результате чего значительная часть средств кредитных учреждений уходит на создание необходимых резервов», — разъяснил он.

Учитывая, что реальные доходы населения с 2014 года также сокращаются, рассчитывать на то, что проблемные клиенты все же выплатят долги, не приходится, подчеркивает эксперт. «Именно поэтому банки вынуждены избавляться от кредитов, но и тут возможности довольно ограничены, дело в том, что после ужесточения законодательства о коллекторской деятельности, большинство коллекторских агентств не могут приобретать долги у банков и вынуждены работать с ними по агентскому договору. Таким образом, банк не может быстро и эффективно избавиться от «токсичных долгов» и вынужден оптимизировать другие расходы — сокращать персонал», — отметил Люшин.

Ранее стало известно, что в половине банков из Топ-50 прошло сокращение сотрудников — такие данные приводит «Life» на основании опубликованной банковской отчетности. Больше всего сотрудников были уволены из «Абсолют-банка» и банка «Хоум кредит»: они расстались с каждым пятым сотрудником. Такая ситуация связана с падением спроса на кредиты и ростом «плохих» долгов. Также продолжаются отзывы лицензий у банков: 22 августа ЦБ отозвал лицензию у московского РУБанка, сообщает пресс-служба регулятора.