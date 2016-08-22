Пермь, 22 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Пермский лесопожарный центр ввел режим ограничения посещения лесов в 20 муниципальных районах Прикамья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

В лесах на территории этих муниципальных образований запрещено вести работы по заготовке древесины, осуществлять сбор ягод, охотиться, отдыхать и пребывать в лесу с другими целями. Возможен только сквозной проезд через лесные массивы.

Ограничение пребывания граждан в лесах действуют в 20 муниципальных района: Большесосновский, Горнозаводский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Краснокамский, Кунгурский, Нытвенский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Усольский, Чайковский, Частинский и Лысьвенский городской округ.

Запрет связан с высокой пожарной опасностью из-за сухой и жаркой погоды.

За минувшие сутки на территории края зарегистрировано 10 природных пожаров в Лысьвенском городском округе, Горнозаводском, Чайковском, Соликамском, Гайнском, Чердынском, Чусовском и Краснокамском районах.

В ведомстве подчеркнули, что режим ограничения будет действовать до выпадения атмосферных осадков не менее 3 мм и снижения пожарной опасности в лесах до 2 класса.

Синоптики в свою очередь прогнозируют, что на нынешней неделе в Пермском крае ожидаются лишь небольшие дожди 24 и 27 августа 2016 года.

Пожарные напоминают, что по закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае» нарушение объявленных правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

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