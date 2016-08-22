Смоленск, 22 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Более тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области — заброшены, здесь растут только сорняки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Василий Поленов. Лопухи. 1870-е

Заброшенные земельные участки инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Велижском и Хиславичском районах области: 12 участков общей площадью 1095 га заросли «сорной и древесно-кустарниковой растительностью».

«По всем фактам выявленных нарушений надзорным органом в дальнейшем будет инициировано проведение плановых и внеплановых проверок», — добавили в управлении.

Отметим, что согласно данным управления, за первое полугодие решениями судов у недобросовестных собственников в Смоленской области изъято 696 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронул вопрос использования сельхозземель в регионах. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — сказал Путин.

Летом этого года Госдума РФ одобрила закон, упрощающий порядок изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения. Закон предусматривает сокращение с пяти до трех лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства.

Согласно данным, на конец 2015 года, из двух миллионов гектаров земель сельхозназначения в Смоленской области фактически использовались лишь 1,5 млн га. Это значит, что около 500 тыс. га земель — оказываются все сельхозоборота.