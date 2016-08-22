Москва, 22 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Москве в ходе массовой драки погиб мужчина, ещё один госпитализирован с переломами. В конфликте, вспыхнувшем в общежитии, участвовали работники государственного бюджетного учреждения и сотрудники ЖКХ. Об этом сообщили пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Ссора, переросшая в драку, произошла в ночь на 21 августа в Войковском районе. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

В результате были госпитализированы двое: один — с переломом носа и руки и закрытой черепно-мозговой травмой, другой — с переломом свода и основания черепа. Второй мужчина вскоре скончался от полученных травм.

Отмечается, что в драке участвовали более 30 человек. Участники конфликта задержаны: среди них — выходцы из Средней Азии.