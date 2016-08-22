В Калуге активисты развернули гигантское полотнище российского триколора
Калуга, 22 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум.
Огромного размера российский триколор был развернут 22 августа в Калуге, на склоне Центрального парка культуры и отдыха.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, флаг России размером 60 на 40 метров, изготовлен из капроновой ткани. Его вес 60 килограммов.
Подобная акция в Калуге проводится впервые и приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
К праздничной дате также был приурочен ряд мероприятий. Среди них, сегодня, утром рабочих многих калужских предприятий на проходной ждал сюрприз — активисты раздавали всем спешащим на смену ленточки — триколор.
Организованы акции были местным отделением партии «Единая Россия» города Калуги.
Поздравил калужан и глава городского самоуправления Александр Иванов.
«От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации! Флаг страны — ее гордость, символ свободы и единства! Наш триколор уже много лет является олицетворением могущества и славы нашей огромной державы. День флага России — это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей страной и делает все для того, чтобы она стала сильной и процветающей. Пусть патриотизм и вера в свою Отчизну сопровождает каждого жителя нашей прекрасной страны. Желаю всем калужанам счастья, добра и благополучия, мира и процветания нашей стране и нашему городу!», — сказал глава Калуги Александр Иванов.
Фото пресс-службы городской Думы Калуги.