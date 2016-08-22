Калуга, 22 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Гигантское полотнище российского триколора

Огромного размера российский триколор был развернут 22 августа в Калуге, на склоне Центрального парка культуры и отдыха.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, флаг России размером 60 на 40 метров, изготовлен из капроновой ткани. Его вес 60 килограммов.

Подобная акция в Калуге проводится впервые и приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

К праздничной дате также был приурочен ряд мероприятий. Среди них, сегодня, утром рабочих многих калужских предприятий на проходной ждал сюрприз — активисты раздавали всем спешащим на смену ленточки — триколор.

Организованы акции были местным отделением партии «Единая Россия» города Калуги.

Поздравил калужан и глава городского самоуправления Александр Иванов.

«От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации! Флаг страны — ее гордость, символ свободы и единства! Наш триколор уже много лет является олицетворением могущества и славы нашей огромной державы. День флага России — это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей страной и делает все для того, чтобы она стала сильной и процветающей. Пусть патриотизм и вера в свою Отчизну сопровождает каждого жителя нашей прекрасной страны. Желаю всем калужанам счастья, добра и благополучия, мира и процветания нашей стране и нашему городу!», — сказал глава Калуги Александр Иванов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги.