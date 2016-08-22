Якутск, 22 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Почему большой торт ко Дню российского флага съели раньше времени, кто намерен выслеживать лабынкырское чудовище, сколько денег нужно на диагностику газопроводов, чем оправдывает себя незадекларироваший имущество кандидат в Госдуму и как якутянка попала в рабство — в обзоре ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Горе (фрагмент). 1909

Детдомовцам не достался праздничный торт

Торт весом 280 кг, который испекли кондитеры Якутского хлебокомбината ко Дню российского флага, смогли попробовать только те, кто пришел на мероприятие заранее. Раздача праздничного лакомства началась за полчаса до назначенного времени: как оказалось, время проведения мероприятий, посвященных Дню российского флага в Якутске, сдвинули из-за чиновников, сообщает ИА YakutiaMedia.

Велопробег членов правительства, приуроченный к празднику, стартовал и окончился раньше, поэтому раздача тортиков началась за полчаса до назначенного времени. Изначально планировалось, что угощать будут сирот, а также детей из малоимущих и многодетных семей. Но получилось так, что дети, которые приехали в назначенное время, увидели только пустые столы с которых уже убирали скатерти.

«Нас сегодня привезли на Комсомольскую площадь и сказали, что будут угощать тортиками в честь праздника. Несмотря на то, что мы приехали за 20 минут до начала мероприятия, они уже закончились», — поделились ребята из детского дома «Берегиня». Многие пожилые люди также возмущались, что мероприятие прошло не организованно.

Торт испекли в виде российского триколора, он состоял из 1,4 тысячи пирожных по 200 грамм. На каждом пирожном были изображены достопримечательности Якутии, а также природа, цветы, якутские лошади.

Газопроводы изношены

Якутск испытывает большие проблемы в связи с большой изношенностью газопроводов, которым требуется техническая диагностика. Как пишет ИА SakhaNews, в плохом состоянии находятся 70−75% домового газового оборудования. Квалифицированная техническая диагностика требуется 482 жилым домам, в результате чего может потребоваться полная реконструкция внутридомового газового хозяйства, которое отслужило нормативный срок.

Согласно федеральным правилам техническую диагностику газового оборудования необходимо проводить в домах, эксплуатируемых более 30 лет. Управление газораспределительной сети нефтегазовой компании по этому вопросу не раз обращалось и обращается всем УК и ТСЖ, чтобы получить заключение технической диагностики домов. «Отсутствует единый тариф на техническую диагностику внутридомового и квартирного газового оборудования, по данной проблеме УК и ТСЖ должны общим собранием жильцов решить вопрос по сбору средств на техническую диагностику домов, либо обратиться в ГО «Город Якутск» для возмещения затрат по технической диагностике, — комментирует сложившуюся ситуацию главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев. — Примерная стоимость технической диагностики 80-квартирного жилого дома составляет 306 313,75 рубля».

Одной из основных проблем состояния газовых сетей является неисправность вентиляционных каналов, во многих старых домах нужен капитальный ремонт вентиляционных шахт, также подчеркнул Александр Гоголев.

СМИ напоминает печальную статистику взрывов бытового газа, отмечая, что в год несчастных случаев со смертельным исходом бывает 15−17.

Ни ружья, ни телефона, ни тёплых вещей

Путешественник, исследователь, экстремал из Воронежа Андрей Соловьёв намерен подтвердить или опровергнуть существование лабынкырского чудовища. Как пишет Якутия.инфо, для этого он приехал на берег озера Лабынкыр в Оймяконский район республики, и собирается там зимовать.

Исследователя-энтузиаста случайно встретился предприниматель Александр Крылов. Он рассказал журналистам: «У него нет ни ружья, ни телефона. До озера он добирался самостоятельно пешком десять дней. При этом на себе он перетащил 100 килограммов груза. Особо теплых вещей я у него тоже не заметил».

Сам искатель-энтузиаст настроен оптимистично. Он подчеркнул, что имеет за плечами большой опыт многомесячных экспедиций и экстремальных походов. Из Воронежа искатель выдвинулся 20 июня. Пока он живёт в старом сарае и готовит к зимовке землянку, запасает дрова, ищет места для рыбалки. «Начал заготавливать на зиму дикий лук — засолил его. Собрал малину, грибы начну заготавливать», — рассказал путешественник. Он уверен, что выдержит якутские морозы, не смотря на соседство с озером Лабынкыр полюса холода: «Я подготовлен к этому и физически, и морально. Перед наступлением морозов буду закаляться, заниматься обливанием холодной водой, кроме этого, я занимаюсь йогой. Хотя признаюсь, для меня это будет первый опыт длительной экспедиции. Но я точно знаю, я здесь похудею. Я и раньше в походах по 15 килограмм скидывал, но потом вес быстро восстанавливался».

Зимой исследователь намерен изучать озеро и его окрестности на наличие необычных явлений, а также совершать короткие походы в близлежащие горы может там тоже есть что-нибудь интересное. Одиночества и скуки воронежец не боится: «На природе я всегда чувствую себя лучше, чем в городе. К тому же на самом деле скучать не придется. Ведь мне предстоит ещё много работы. Это постоянная заготовка дров. Рыбы надо наловить, изучать окрестности, всё это фиксировать. А если есть чем себя занять, скучно не будет».

Предприниматель Александр Крылов намерен ещё раз навестить исследователя в сентябре и в дальнейшем отслеживать его пребывание на озере.

Оправдания коммуниста

Списочник от КПРФ Иннокентий Васильев, баллотирующийся в Госдуму и по данным федерального избиркома не указавший в декларации имущество, обвинил в плохой работе ЦИК РФ. Он заявил ЯСИА, что всё его имущество было задекларировано и в установленном порядке передано в Центризбирком: «Все необходимые сведения я предоставил в ЦИК. Три раза отправляли. Не знаю, что там творится у них. Потеряли или что? Юристы сейчас работают по этому вопросу. Поймите, что смысла скрывать имущество нет. Зачем кто-то стал бы специально так делать?».

У Иннокентия Васильева, по данным Росреестра, помимо указанного в декларации имущества, оказалось в собственности пять земельных участков, два жилых дома, одна квартира, три гаража и два нежилых помещения.

Напомним, одномандатник от ЛДПР Гаврил Парахин, который также указал в декларации не всё имущество, объяснил это ошибками в системе кадастрового учёта республики. По данным ЦИК РФ, у него не были указаны земельных участка, два жилых дома, а также магазин и здание.

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Крик души

В редакцию РИГ SAKHAPRESS.RU пришло анонимное письмо. В нём женщина признаётся, что фактически попала в рабство. Она рассказывает, что в 20 лет осталась совсем одна, продала старый дом в селе и поехала в Якустк, где сняла комнату и стала искать работу. «Мне на глаза попалось объявление, что требуются молодые девушки для высокооплачиваемой работы. Я позвонила, приятный мужской голос интересовался, как я выгляжу, сколько мне лет. Он сказал, что мне нужно со всеми своими документами прийти к ним в офис. Оказалось, что это была квартира. Хозяин представился Евгением, и начал подробно расспрашивать, кто у меня есть, где родители, у кого я остановилась в городе. Я все честно рассказывала, даже не догадываясь, что меня могут так жестоко обмануть».

Паспорт у девушки забрали, и принудили выйти «на работу». «Все девочки — забитые, с потемневшими от страха глазами. Днём мы спим, ночью нас возят по клиентам. Не все девушки не по своей воле оказались в нашем притоне. Нас, таких забитых, 5 человек, остальные работают для души и денег. А мы впятером как раз из маленьких сел, у нас нет родственников, и наши хозяева прекрасно об этом знают. Вы не поверите, что все это в действительности есть», — также говорится в письме.