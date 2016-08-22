Иркутск, 22 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 2-х или более лиц. Об этом сообщает в понедельник, 22 августа, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Иркутской области.

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«Судом заместителю директора психоневрологического интерната и начальнику территориального отдела Роспотребнадзора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении. — Директору интерната мера пресечения будет избрана после выписки из медучреждения, где она в настоящее время проходит лечение в связи с ухудшением самочувствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате массового пищевого отравления в психоневрологическом интернате в Иркутской области, вспыхнувшего в конце июля 2016 года, скончались четверо детей.

По данному факту было возбуждено 4 уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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