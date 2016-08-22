Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Решить финансовый вопрос в футбольном клубе «Ростов», назначить главного тренера и определиться с составом команды руководство команды планирует к 1 сентября. Также принято решение о создании совета болельщиков жёлто-синих. Их мнение должно будет учитываться при принятии тех или иных решений. Об этом ИА REGNUM 22 августа сообщили в облправительстве.

vk.com/fcrostov Болельщики ФК «Ростов»

«И спортсмены, и тренерский штаб получили зарплату за июнь, к концу августа планируем закрыть вопрос по июлю. Футболистов не должны беспокоить финансовые вопросы, иначе страдает спортивная составляющая. Необходимо закрыть задолженность по налогам — 111 млн рублей, затем рассчитаться с футболистами, покинувшими команду. Что касается Кристиана Нобоа (полузащитник ФК «Ростов». — прим. ИА REGNUM ), то мы договорились с Иваном Саввиди, что греческий ПАОК нам даст отсрочку. До 1 сентября этот вопрос будет также закрыт», — сказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Отметим, что руководство команды планирует в скором времени разрешить вопрос с запретом на регистрацию новых футболистов и дозаявить пять-шесть новых игроков.

Напомним, что стабилизировать ситуацию в донском клубе было поручено первому заместителю губернатора Игорю Гуськову. Проблемы в команде возникли после того, как покинул пост главного тренера жёлто-синих Курбан Бердыев. О своём решении он заявил 6 августа. Пока туркменский специалист продолжает консультировать команду.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа на ростовском стадионе «Олимп-2» состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. На своем поле «Ростов» примет голландский «Аякс». Первая выездная игра завершилась с ничейном счетом 1:1.