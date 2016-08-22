Махачкала, 22 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В списках кандидатов в Народное собрание Республики Дагестан числятся ближайшие родственники руководства республики, влиятельных политиков и членов избиркома. В качестве кандидата в дагестанский парламент зарегистрирован родной брат главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, руководитель Управления федеральной миграционной службы по Дагестану Раджаб Абдулатипов, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM. Он идет вторым номером в списках кандидатов от «Единой России» по Тляратинскому району. По мнению республиканского еженедельника «Новое дело», это вряд ли обеспечит ему место в парламенте, вторые номера, как правило, проходят только от крупных муниципалитетов.

Ван Дейк Антонис. Филипп, 4-й граф Пембрук и его семья. 1630

Родной брат председателя правительства Абдусамада Гамидова Сиражудин Гамидов выдвигается в Народное собрание в списках «Единой России» по Ленинскому району Махачкалы. А сын спикера парламента Хизри Шихсаидова, глава Буйнакского района республики Даниял Шихсаидов был зарегистрирован вторым номером от возглавляемого им же района. Но, как сообщает сайт избиркома, он уже «утратил статус выдвинутого кандидата».

Читайте также: Глава Дагестана раскритиковал передачу мандатов родственникам чиновников

Больше всего родственников в списках кандидатов числятся у главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова. Сам он выдвигается первым номером по республике от Партии Роста. В списках той же партии по Кировскому району Махачкалы — его брат Хаджимурад Шабанов, работающий заместителем главы МО «город Кизилюрт». А сына главы района — Гаджи Шабанова партия выдвигает по Ленинскому району Махачкалы. Другой брат главы Кизилюртовского района, первый заместитель руководителя Кизилюртовской межрайонной прокуратуры Алиасхаб Шабанов представляет тот же район в списках «Единой России».

Родной брат министра транспорта, энергетики и связи Сайгидпаши Умаханова Мухтарпаша Умаханов выдвигается первым номером в списках «Единой России» по Казбековскому району. А сын министра — Якуб Умаханов, возглавляет хасавюртовский городской список КПРФ. Племянник экс-мэра Махачкалы, осужденного на пожизненный срок Саида Амирова, депутат Госдумы последнего созыва Магомедкади Гасанов идет первым номером в списках единороссов от Избербаша. Примечательно, что родной брат руководителя снявшейся с выборов партии «Родина» Магомедрасула Омарова выдвигается от «Единой России». Магомедзагир Омаров возглавляет список единороссов по Тарумовскому району.

В числе кандидатов в Народное собрание есть и родственники работников избирательной комиссии. Так, по Ленинскому району Махачкалы в списках «Единой России» в Народное собрание баллотируется советник юстиции, заместитель Бутырского межрайонного прокурора города Москвы Арсен Шапиев. По данным «Нового дела», он является сыном члена Центризбиркома, бывшего руководителя дагестанского Избиркома Сиябшаха Шапиева. Действующий депутат Народного собрания Тимур Гусаев, который является кандидатом №1 от «Единой России» по Агульскому отделению, является сыном заместителя председателя избиркома Дагестана Багавудина Гусаева.

Читайте также по теме: Выборы-2016: Дагестан остался без оппозиции?

«Управляемыми» выборами проблем Дагестана не решить»

Напомним, в ноябре 2015 года на сессии Народного собрания глава Дагестана в резкой форме раскритиковал практику выдвижения во власть родственников дагестанских политиков. Он выразил недовольство тем, что избирком Дагестана наделил полномочиями депутатов Пазлудина Уцумиева и Арслана Казибекова. Первый — сын главы города Кизилюрта Магомеда Уцумиева — занял в парламенте место перешедшего на должность главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова. А второй — пришел на место своего отца — Ибрагима Казибекова, который перешел на должность министра строительства и ЖКХ Дагестана.