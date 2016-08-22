Лондон, 22 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В течение последних лет в восточной Антарктиде появились тысячи голубых озер с талой водой. Это явление может говорить о влиянии глобального потепления на льды южного континента и о начале разрушения ледяного покрова, считают специалисты из Даремского университета в Англии. Результаты своих исследований они опубликовали в издании Geophysical Research Letters.

robynm Льды Антарктиды

Ученые исследовали состояние ледника Лангховде, учитывая снимки со спутника и показания метеорологических наблюдений. Выяснилось, что только с 2000 по 2013 год на поверхности ледника возникло около 8 тыс. озер. По мнению специалистов, вода из таких озер может уходить вглубь, что приводит к ослаблению ледника и последующему разрушению.

Ранее возникновение надледниковых озер наблюдалось в Гренландии, где с 2011 по 2014 год растаял 1 трлн тонн льда. Пруд талой воды формируется под воздействием теплого воздуха. Предполагалось, что ледники Восточной Антарктиды не испытывают влияния глобального потепления.