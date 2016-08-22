Найроби, 22 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Государственный секретарь США Джон Керри совершил 22 августа официальный визит в Кению, где провел переговоры с президентом страны Ухуру Кениата и рядом официальных лиц региона, сообщает France Press.

Согласно распространенному до визита Керри заявлению правительства страны, основными темами встречи Керри и Кениаты стали вопросы региональной безопасности и терроризма, а также нестабильность в Южном Судане.

После встречи с президентом Кении глава дипломатии США встретился со своими коллегами из Кении, Сомали, Южного Судана и Уганды, с которыми американский дипломат обсудил соглашение по мирному урегулированию в Южном Судане, а также грядущие выборы в Сомали.