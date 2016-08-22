Севастополь, 22 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился проверить сметы на строительство семи автодорог на сумму 500 млн рублей, которые были дополнительно выделены по распоряжению правительства РФ. Об этом губернатор заявил на аппаратном совещании правительства 22 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона считает, что стоимость работ завышена на 20% и раскритиковал Госэкпертизу, выдавшей заключение на проектно-сметную документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами Севастополя и Республики Крым отметил неудовлетворительное состояние дорог в Севастополе: «здесь, мягко говоря, есть над чем работать».

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В июле распоряжением правительства РФ Севастополю и Республика Крым дополнительно было выделено 500 тыс. рублей и 4,5 млрд рублей соответственно на развитие дорожной инфраструктуры.

«Я замечаю, что та проектно-сметная документация, которая была разработана на семь участков дорог на сумму 500 млн рублей, через три дня оказалась увеличенной — с ростом на 20%. В ней можно заметить завышенные расценки как по объему работ, так и по стоимости материалов», — заявил Овсянников.

Он добавил, что Госэкпертиза «на свой страх и риск» выдает заключения на ПИРы с разными вариантами марок асфальта. «Подписывает сметы на разные марки асфальта — «А», «В» или «С» — то, какой асфальт будет положен и как будут приняты работы?».

Овсянников поручил департаменту городского хозяйства откорректировать сметы, повторно разработать дорожный план работ с каждым исполнителем работ и «пересогласовать договоры с подрядчиками».

«Если компании не согласны работать по не завышенным расценкам, то принять решение о единственном поставщике услуг, — сказал глава города. — Другого варианта у нас нет. В Республике Крым все постановления о единственном поставщике уже приняты».

Сэкономленные средства могут быть направлены на ремонт дополнительного участка дорог, считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС отменило контракт с единым поставщиком услуг, заключенный правительством города с РСВО, из-за нарушения антимонопольного законодательства.

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