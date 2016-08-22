Чебоксары, 22 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Минувшая политическая неделя в Чувашии ознаменовалась несколькими судебными решениями. Довели до суда и до штрафа в 100 тыс. рублей «Единую Россию». Сняли с выборов в Госсовет некогда видного единоросса, самовыдвиженца, директора крупного вурнарского предприятия Владимира Свешникова. А ранее — сына лидера чувашских коммунистов, кандидата от КПРФ в региональный парламент Алексея Шурчанова. Довели до абсурда и анекдота ситуацию против главы комитета Госдумы («Справедливая Россия») Анатолия Аксакова, баллотирующегося в новую Госдуму по Канашскому одномандатному округу, где, к слову, федеральная «Единая Россия» не выставила своего кандидата — даже в ущерб главному единороссу Чувашии Николаю Малову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В Верховном суде Чувашии

Юридическое крючкотворство

Схожая судебная история объединяет коммуниста Алексея Шурчанова и единоросса Владимира Свешникова, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов-одномандатников, а потом сняты через Верховный суд Чувашии. В обоих случаях иски подавали 27-летние безработные самовыдвиженцы, внезапно проявившие чудеса юридической подготовки. В обоих случаях в числе участников (третья сторона) выступал Александр Слисаренко — по информации, приглашённый политтехнолог.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов пояснил, что Алексея Шурчанова сняли по формальным основаниям: из-за того, что он «не указал зарубежную собственность, хотя никакой зарубежной собственности у него не было», а также «якобы неправильно оформил» место работы — вместо администрации главы Чувашии указал, что работает помощником депутата Госдумы.

«Ну не администрация же платит деньги, а я. Просто единороссы захотели поддержать своего кандидата. Считаю, что Моляков (самовыдвиженец, подавший иск) — однофамилец известного Молякова (лидера фракции справороссов в Госсовете Игоря Молякова), сработал на пользу «Единой России». Сильных кандидатов от других партий снимают для того, чтобы открыть единороссам дорогу», — полагает Валентин Шурчанов, высказывая мнение, что в Чувашии «административный ресурс очень сильно работает».

«Закон здесь — не обязательно руководство к действию, надо исполнять волю большого начальника — главы администрации главы Чувашии. Единороссам можно и справки не оформлять, с ними ничего не будет. Алексей Валентинович — сильный кандидат, поэтому они стремятся его устранить», — уверен политик.

Похоже, Валентин Шурчанов и сам обманулся, по сути развалив партию, поверив и поставив на бывшего единоросса-пиарщика Григория Данилова, которого некоторые сравнивали с посланником властей (новоиспечённый коммунист Данилов теперь баллотируется от КПРФ на выборах в Госдуму по одномандатному округу). Однако Валентин Шурчанов категорически опровергает домыслы о развале регионального отделения партии, подчёркивая, что «это ложь», и «партию, наоборот, укрепили» — о чём, в частности, говорит увеличение членов КПРФ: «В этом году приняли около 300, ушли из партии 28».

На этих выборах в опалу «Единой России» попал видный единоросс Владимир Свешников, который три созыва был депутатом Госсовета. Ранее он был исключён из местного политсовета и не попал в число участников праймериз. Тогда он зарегистрировался самовыдвиженцем по Вурнарскому округу, представляя реальную политическую угрозу для главы Минприроды Чувашии Сергея Павлова, выдвинутому «Единой Россией». Свешникова пришлось снимать через Верховный суд Чувашии за выявленные недочёты в оформлении документов, о деталях дела не сообщается.

Отметим, что Свешников является заслуженным работником промышленности Чувашии и руководит филиалом фирмы «Август» — «Вурнарским заводом смесевых препаратов», которое входит в «Клуб миллиардников Чувашии» (объём отгруженной продукции превышает миллиардный рубеж). На предприятии трудятся 750 человек. Численность избирателей в Вурнарском районе по состоянию на 1 июля 2016 года — 21 817.

Суд против «Единой России»

Ещё один судебный прецедент касался чувашского отделения «Единой России»: шлейф нарушений по итогам внутрипартийного голосования, прошедшего 22 мая, тянется до сих пор и дошёл до судебных решений. Как сообщил ИА REGNUM председатель общественного движения «Наблюдатель» Алексей Глухов, мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Чебоксар «признал виновной политическую партию «Единая Россия» в совершении правонарушения, предусмотренное ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов РФ).

«Судья установил, что «Единая Россия», не имея на то специального разрешения, во время проведения так называемого праймериз 22 мая использовала на кабинках для голосования и на урнах для голосования государственный герб России. В результате рассмотрения мировой судья пришёл к решению, что необходимо привлечь к ответственности в размере 100 тыс. рублей. Примечательна в данном случае позиция представителя политической партии, который строил свою защиту на том, что «Единая Россия» не имеет никакого отношения к кабинкам для голосования и к урнам для голосования, которые были официально размещены на счётных участках», — сказал Глухов.

По его словам, доказательством стала проведенная региональным МВД проверка, в ходе которой руководители учреждений подтвердили, что на ряде участков «были установлены кабинки для голосования, и на них была официальная символика РФ».

Суд против справоросса

Анекдотом стал иск против политика с 20-летним стажем с его якобы поддельным паспортом, заполнившем за это время сотни анкет, в том числе в спецслужбы. Накануне судебного заседания была организована анонимная массовая рассылка для СМИ о том, что «известного депутата Госдумы России, банкира Аксакова Анатолия Геннадьевича могут снять с выборов решением суда». Автор-отправитель на полном серьёзе, со ссылкой на анонимных юристов из анонимного «конкурирующего штаба» заявлял, что Аксаков «при подаче заявления о выдвижении в качестве кандидата в депутаты скрыл истинное место своего рождения и представил недействительный паспорт гражданина России».

Впоследствии выяснилось, что истцом выступил упомянутый выше экс-единоросс Григорий Данилов, который, как и Аксаков, баллотируется по Канашскому округу в Госдуму. «Суд завершился тем, чем и должен завершиться. Отказом в удовлетворении требований», — сообщил ИА REGNUM член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов (фракция «Справедливая Россия»).

По его словам, в заявлении Григорий Данилов «указал на то», что у справоросса якобы «неправильно указано место рождения — Кумертауский район Башкирской АССР», который в 1992 году был переименован в Куюргазинский. «На этом основании он пытался сделать умозаключение, что паспорт недействительный и, соответственно, комиссия должна была ему отказать в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Мы представили оригинал паспорта и заключение отдела миграции МВД, подтвердившего, что паспорт действительный, все данные соответствуют», — сказал Михайлов.

Комментируя ситуацию, справоросс высказал мнение, что Данилов вряд ли действовал самостоятельно — скорее всего, ему «помогли». «На мой взгляд, сделано с целью небольшого пиара кандидату Данилову, поскольку, я так понимаю, в электоральном плане у него всё не так густо. И он решил через СМИ привлечь внимание к своей персоне, подав в суд на известного депутата. Думаю, руководство республики было в курсе этой ситуации. Не хочу сказать, что было согласовано, но не без их участия, либо консультации», — уверен справоросс.

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Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что пиар-методы в Чувашии стали мельчать до смехотворного содержания. «Пиар-инструментарий сначала носил заурядный, дряхловато-местечковый характер (в частности, в виде предсказуемого появления двойников), а уже на старте агитационного периода и вовсе стал обретать анекдотические формы. Изначально было понятно, что данный повод не является основанием для снятия с выборов Аксакова. Это было использовано в качестве повода для своего пиара — чтобы избиратели узнали о кандидате Данилове, лишний раз о нём вспомнили, поговорили», — полагает политик.

И продолжает: «С другой стороны, удивительно, откуда Данилов раздобыл такие сведения. Тут не обошлось без административного ресурса, 100% чувствуется другая рука. Сидели специальные люди, изучали документы и думали, за что бы зацепиться, но так как ничего не нашли, то решили чужими руками такой приёмчик опробовать. Более того, в последнее время Данилов даже этого, судя по всему, и не скрывает: выкладывает в социальных сетях в разных фоторакурсах своё присутствие в различных административных зданиях».