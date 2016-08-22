Калуга, 22 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

26-летний житель Жуковского района Калужской области судом признан виновным в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

Как сообщила 22 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Калужской области Лариса Ленивая, было установлено, что в составе организованной группы мужчина совершил мошенничество в отношении 37 потерпевших.

Осужденный с неустановленным подельником заключали с гражданами договоры займа денежных средств под высокие проценты. Однако когда приходил срок возвращения денег, мошенники от выплат всячески уклонялись. В результате преступных действий похищены денежные средства на общую сумму около 16 миллионов рублей. Жертвами преступлений в большинстве случаев являлись пожилые люди.

В ходе предварительного следствия прокуратурой с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании преступник свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году правоохранительными органами Калужской области было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них, каждое третье — это преступление против собственности (182), 90% которых составляют мошеннические действия (113).