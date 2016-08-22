Тегеран, 22 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Вечером 21 августа министр обороны Ирана Хосейн Дехган в эфире государственного канала Irib TV 2 ответил на вопросы о достижениях иранской оборонной промышленности, последних событиях на Ближнем Востоке и военном сотрудничестве с Москвой.

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«Мы не заинтересованы в покупке МиГ-31 и МиГ-35. Су 30 — истребитель, который нам нужен и есть у русских и нет у других стран. Сейчас мы ведем переговоры с Россией и пока не получили отрицательного ответа. Мы сделаем все от нас зависящее для положительного исхода переговоров. Надеемся, что в скором времени мы услышим хорошие новости по этому вопросу», — сказал Дехган.

Глава оборонного ведомства прокомментировал ситуацию вокруг освещения в СМИ ситуации вокруг авиабазы «Ноже» в Хамадане.

«Россия, ощущая себя сверхдержавой, стремится продемонстрировать свое влияние. Для этого в российских медиа получила широкое освещение история с авиабазой в Хамадане. Москва нас не предупредила заранее о планах распространения данной информации в СМИ» , — заявил министр.

По словам Дехгана, для обеспечения обороноспособности достаточно полученных комплексов С-300, «в дальнейшем Иран рассчитывает на собственные военные разработки».

16 августа российские СМИ впервые сообщили об использовании ВКС России авиабазы в Хамадане для ударов по позициям террористов в Сирии. Иранские медиа в первый день давали информацию со ссылкой на русские СМИ. В Иране разгорелась дискуссия о законности пребывания российских бомбардировщиков в стране. Точку в этом вопросе поставил министр обороны, заверив оппонентов в том, что укрепление военного сотрудничества с Россией полностью соответствует законам исламской республики.