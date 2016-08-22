Москва, 22 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Сокращение штата банковских работников выглядит логичным в ситуации ужесточения требований ЦБ к банкам и направления ими все большего объема средств на формирование резервов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, комментируя информацию о сокращениях в банковском секторе с связи с ростом «плохих» долгов.

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«Увеличение доли плохих кредитов — это стандартный процесс при падении реальных доходов населения. Другой вопрос в том, что ЦБ предъявляет жесткие требования к резервам банков, стремясь ограничить негативное влияние на балансы и банковскую систему в целом. Поэтому кредитные организации вынуждены все больше средств направлять на формирование резервов под проблемные активы, а получить эти средства сейчас можно только при оптимизации расходов, так как возможностей для роста прибыли практически нет», — сказал он.

В данной ситуации сокращение штата выглядит наиболее логичным и менее неприятным шагом, убежден эксперт. «Каких-то критических изменений на рынке не произошло, кредитные организации просто более активно оптимизируют свою деятельность», — отметил он.

При этом Шиляев отметил, что увеличение объемов продажи долгов коллекторам сказывается на деятельности кредитных организаций позитивно. «Услугами коллекторов пользуются практически все банки, особенно небольшие и средние. Содержать собственную эффективную службу взыскания долгов достаточно дорого, выгоднее просто продать эти долги. Кроме того, за счет этого снижается нагрузка на баланс банка, требуется меньше направлять в резервы. Поэтому подобная практика позволяет банкам справляться с ростом доли плохих кредитов», — полагает эксперт.

Ранее стало известно, что в половине банков из Топ-50 прошло сокращение сотрудников — такие данные приводит «Life» на основании опубликованной банковской отчетности. Больше всего сотрудников сократили «Абсолют-банк» и банк «Хоум кредит»: они расстались с каждым пятым сотрудником. Такая ситуация связана с падением спроса на кредиты и ростом «плохих» долгов. Также растет число банков, продающих коллекторам свои долги: так, «Газпромбанк» впервые принял решение о продаже коллекторам «плохих» долгов. Это практически единственный из крупных банков, кто раньше не прибегал к услугам коллекторов, пишут «Ведомости».