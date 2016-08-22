Краснодар, 22 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Краснодаре новое кладбище в районе хутора Копанского готовиться к открытию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 22 августа, на сегодня в административном здании уже ведутся отделочные работы.

Корзухин Алексей. Поминки на кладбище. 1865

Помимо этого, как уточнил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко, готовы также здания салона-магазина, зала ритуальных услуг и складское помещение. Построена электрическая подстанция, проведена сеть освещения, ведутся работы по прокладке водопровода. Готовность ливневой и фекальной канализации составляет 90%, сделаны внутренние дороги.

Побывавший на объекте с инспекционной поездкой исполняющий обязанности главы столицы Кубани Александр Михеев указал на необходимость в связи с предстоящим закрытием главного городского кладбища — Славянского — максимально ускорить работы по обустройству первой очереди нового погоста.

«Нужно также позаботиться о необходимой инфраструктуре, подъездных дорогах и работе общественного транспорта», — добавил градоначальник.

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Подъехать к кладбищу можно будет по уже существующей дороге через хутор Копанской. Часть его улиц — Центральной и ул. Победы — в ближайшее время будет отремонтирована. Будет ли построена к погосту новая асфальтовая дорога, ведущая в объезд населенных пунктов, этот вопрос пока прорабатывается. Как отметил врио мэра Краснодара, дорога может быть построена на условиях государственно-частного партнёрства, с привлечением средств хозяйствующих субъектов.

Вход на кладбище организуют с восточной стороны, участки начнут осваивать в сторону юга и юго-запада. Предусмотрят на кладбище и участки для почётных захоронений.

Как сообщало ИА REGNUM, новый городской погост заработает вблизи хутора Копанского на бывших землях учхоза «Кубань». Площадь первой очереди кладбища составляет 19,2 га, общая территория составит около 300 га. По оценкам специалистов, новое кладбище будет рассчитано на 50−70 лет работы. После его сдачи в эксплуатацию, запланированную на декабрь 2016 года, содержанием и обслуживанием займется МУП Ритуальных услуг города Краснодара.

В настоящее время на территории Краснодара — 17 кладбищ, включая расположенные в пригородных населенных пунктах, шесть из них — действующие.

Добавим, что Славянское кладбище уже заполнено почти на 100%. После введения в строй погоста в районе хутора Копанского новых захоронений здесь не будет. Однако горожане смогут делать подхоронения на участках, где покоятся их родственники.