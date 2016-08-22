Рига, 22 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Латвия получила первый платеж от Евросоюза за прием соискателей убежища из лагерей беженцев в Греции, Италии и Турции — в государственную кассу поступили 996 000 евро, сообщает портал Rus.delfi.lv

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Средства будут потрачены на размещение иностранцев и их интеграцию. Второй платеж ожидается также в 2016 году. Если же Латвия в итоге примет меньше человек, чем обязалась, то лишние деньги придется вернуть Брюсселю.

По подсчетам латвийских чиновников, средства ЕС погасят треть расходов, связанных с приемом соискателей убежища.

Напомним, члены ЕС договорились, что за каждого перемещенного из Греции или Италии человека Брюссель платит 6000, а за принятие беженца из лагерей в Турции — 10 000 евро. Деньги выплачиваются вперед исходя из того, сколько всего человек примет конкретная страна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия за два года планирует принять 531 соискателя убежища. На сегодня приняты только 69 человек.

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