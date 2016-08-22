Рига, 22 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Новые стандарты образования в Латвии будут сформированы таким образом, чтобы в первый класс в 2018/2019 учебном году дети шли уже в возрасте шести лет, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис, сообщает портал Rus.delfi.lv

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«С экономической точки зрения мы не можем позволить себе держать молодежь в школах до 19 лет», — пояснил Шадурскис, добавив, что в Латвии слишком мало людей трудоспособного возраста, поэтому выпускать школьников «в жизнь» следует раньше, чем это принято на данный момент.

Ранее Шадурскис заявил, что сдача централизованных экзаменов в 12-м классе — бессмысленное занятие, поэтому эти тесты следует сдавать по окончании 10-го класса. Его мнение поддерживает и министр экономики Арвил Ашераденс. «Тот факт, что треть выпускников школ не могут поступить в вуз, — фундаментальная проблема. Они первые кандидаты на эмиграцию из Латвии», — заявил он.

По мнению Шадурскиса, систему нужно менять кардинально: централизованные экзамены сдавать уже после 10-го класса, и тем, кто написал их плохо, за оставшиеся два года в средней школе делать ставку не на академическое, а профессиональное образование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей: количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.

Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Таким образом, отток из страны людей является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.

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