Егорьевск, Московская область, 22 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проведет доследственную проверку после схода с путей пяти железнодорожных вагонов в подмосковном Егорьевске. Причиной ЧП мог стать перегруз вагонов и проведение работ по укладке асфальта. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

«По предварительным данным, утром 22 августа 2016 года в районе города Егорьевска Московской области на объездных путях с рельс сошли 5 вагонов со строительной продукцией, кроме того, два вагона опрокинулись. Жертв и пострадавших нет», — отмечается в сообщении ведомства.

На месте ЧП будет работать следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего. По данным следствия, причиной произошедшего мог стать перегруз вагонов подвижного состава и проведение работ по укладке асфальта на железнодорожном переезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на подъездных путях, расположенных около станции Егорьевск, которые принадлежат частному собственнику. В ОАО «РЖД» уже предложили компании предоставить помощь в ликвидации последствий схода, однако такое обращение пока не поступало.