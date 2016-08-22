Астана, 22 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Казахстанским властям за последние 25 лет удалось повысить уровень рождаемости в стране на 8,2%. По итогам 2015 года этот показатель составил 22,72 на 1000 человек против 21 в 1991 году. Об этом сегодня, 22 августа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития республики.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

Существенных успехов удалось достичь и вопросе снижения материнской смертности. Если в 1991 году материнская смертность составляла 67,2 на 100 тысяч живорожденных, то в 2015 году она снизилась до 12,5. Младенческая смертность также пошла на убыль — с 27,4 умерших на 1000 родившихся живыми в 1991 году до 9,39 в 2015 году.

«Общая смертность за годы независимости снизилась на 6% (с 8 на 1000 населения в 1991 году до 7,52 в 2015 году). Это удалось достичь благодаря снижению смертности от основных причин: от болезней системы кровообращения в 1,9 раза (с 361 на 100 тыс. населения в 1991 году до 193,8 в 2015 году), злокачественных новообразований на 33% (с 137,4 на 100 тыс. населения в 1991 году до 92 в 2015 году) и несчастных случаев, травм и отравлений на 23,1% (с 107,3 на 100 тыс. населения в 1991 году до 82,5 в 2015 году)», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что за 25 лет независимости Казахстана продолжительность жизни граждан страны увеличилась на 4,4 года и составила по итогам 2015 года 72 года против 67,6 в 1991 году.

«Для улучшения здоровья населения Министерство здравоохранения и социального развития сконцентрировало свою деятельность на решении приоритетных задач, направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, являющихся основными причинами смертности. В рамках Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» (Здоровье) на 2016−2019 годы будет продолжена работа по совершенствованию профилактики и управлению заболеваниями. Напомним, целевым индикатором Госпрограммы «Денсаулық» является достижение к 2020 году уровня ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет», — резюмируют в ведомстве.

Отметим, в 2012 году директор субрегионального офиса фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для стран Средней Азии Николай Ботев заявлял, что в Казахстане высока общая смертность населения. При этом, эксперт отмечал особенно низкую продолжительность жизни среди мужчин.

«Казахстан — одна из трех стран мира с самой большой разницей по продолжительности жизни по половому признаку», — заявлял Ботев.

В 2013 году Министерство здравоохранения Казахстана обещало увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 70 лет к 2015 году. Судя по последним данным, министерство план перевыполнило.