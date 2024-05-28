Москва, 22 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В департаменте общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), комментируя отзыв Банком России лицензии у московского АО КБ «РУБанк», сообщили, что выплаты в связи с наступлением страхового случая начнутся не позднее 5 сентября 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

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«По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 22 августа 2016 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Банк России отозвал лицензию и «РУБанка». С начала текущего года ЦБ отозвал лицензии у 60 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.