Москва, 22 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. 427 граждан Российской Федерации стали обладателями лотерейных выигрышей в категории «от 1 млн рублей и более» за первые 8 месяцев 2016 года. Об этом, как передают «Известия», сообщает «Почта России» со ссылкой на статистику государственных лотерей.

Skitterphoto Бочонки лотереи

«Обладателями лотерейных выигрышей в категории «от 1 млн рублей и более» стали 427 россиян, из них 43 человека приобрели счастливые билеты в отделениях «Почты России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество победителей лотерей среди клиентов «Почты России» за последние 2 года превысило 5,5 млн человек.

Читайте также: В США неизвестный выиграл джек-пот в $429 млн в лотерею Powerball