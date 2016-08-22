Тамбов, 22 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Тамбовское отделение политической партии «Родина» обратилось в ЦИК, областную и Генеральную прокуратуру с заявлениями о том, что кандидатам в депутаты Госдумы мешают размещать свои агитационные материалы. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу отделения, политики заявляют о том, что на местах, где должны быть размещены плакаты представителей «Родины», — портреты кандидатов от других партий.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

По данным пресс-службы, партия подписала договор с рекламным агентством о размещении предвыборной агитации, согласно которому билборды должны были появиться 18 августа. Однако на рекламных конструкциях были размещены плакаты других кандидатов, каких именно, не уточняется. Компания не стала объяснять причины нарушения условий договора.

«Совместно с Максимом Косенковым мы уже отправили запросы в областную и Генеральную прокуратуры и Центральную избирательную комиссию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации», — цитирует пресс-служба кандидата Романа Худякова.

ИА REGNUM напоминает, что 16 августа Тамбовский областной суд отказал в иске представителям КПРФ, которые пытались снять с выборов в областную думу партию «Родина» из-за того, что партия якобы не предоставила один из документов. При этом председатель местного отделения «Родины» Максим Косенков заявил о том, что коммунисты «выполнили лишь техническую функцию и согласились подписать заранее подготовленную бумагу».

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Ранее скандал в Тамбове разгорелся вокруг детской площадки, которую кандидат Роман Худяков установил в одном из дворов города. В мэрии заявили о том, что отсутствуют документы на конструкцию, она может быть опасной, а участок земли и вовсе занят незаконно.

Выборы в Тамбовскую областную думу и Государственную думу РФ пройдут 18 сентября. На выборах в областную думу списки парламентских партий возглавили политические лидеры. Так, «Справедливая Россия» пойдет под предводительством Сергея Миронова, ЛДПР — Владимира Жириновского. Первым номером в списке «Единой России» стал губернатор Александр Никитин. Список «Родины» возглавил Роман Худяков.