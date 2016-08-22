Каир, 22 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Владимир Путин

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что его российский коллега президент Владимир Путин готов возглавить саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта, чтобы возобновить переговоры между Палестиной и Израилем, сообщает France Press.

С таким заявлением глава Египта выступил в опубликованном 22 июля интервью египетским СМИ, в ходе которого он отметил, что, по его мнению, Тель-Авив все более убежден в необходимости достижения мирного соглашения. Он назвал это «положительным признаком».

Переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Аббасом не проводились с 2014 года, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа возобновить мирный процесс. Сиси, который, как считается, поддерживает хорошие связи как с Израилем, так и властями Палестины, также выступает за возобновление переговоров.

«Путин сказал мне, что он готов принять как (Аббаса), так и Нетаньяху в Москве для проведения прямых переговоров для нахождения решения конфликта», — заметил Сиси. «В то же самое время, важно прекратить противоречия внутри палестинской стороны… и добиться примирения между властями Палестинской автономии и «Хамас», чтобы подготовить климат для реальных условий создания государства», — добавил он.