Ярославль, 22 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. 22 августа в Ярославской области начинаются предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Ярославской области, ни один из 19 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам Ярославской области, не отказался от участия в дебатах.

«С сегодняшнего дня начинаются дебаты. С 20 до 22 часов будут дебаты на телеканале «Первый Ярославский» (принадлежит региональному правительству — ИА REGNUM ). Так же планируются дебаты на «Ярославии» (региональные врезки в телеканал «Россия» — ИА REGNUM ). Будут дебаты на «России-24» и на «Радио России». На «России-24» все время, которое телеканал предоставляет для агитации, отдано на дебаты. 15 августа мы разыгрывали бесплатное время, 14 партий и 19 кандидатов. Никто от дебатов не отказался», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

На «Первом Ярославском» под дебаты отведены 4 вечера, в прайм-тайм, причем идти они будут по 2 часа без перерыва в прямом эфире. Коммерческой рекламы в это время не будет, только ролики Центризбиркома. 22 и 23 августа будут дебатировать партии — 7 партий в один день и 7 партий в другой. Два следующих дня отдано одномандатникам. В студии встретятся кандидаты по одному округу.

По результатам жеребьевки парламентская партия «Справедливая Россия» будет дебатировать с «малыми партиями». 22 августа встретятся «Справедливая Россия», «Яблоко», «Гражданская платформа», «Партия Роста», «Парнас», «Политическая партия пенсионеров за справедливость», «Коммунисты России».

Основные парламентские партии выступят на следующий день: в «группу смерти» попали «Единая Россия», «КПРФ», ЛДПР, а также «Родина», «Патриоты России», «Зеленые» и «Гражданская сила». Впрочем, интересные ораторы есть в обеих группах.