Оренбург, 22 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Оренбурге компания «Пластик» осваивает новое направление — в сфере металлообработки. По словам генерального директора ПК «Пластик» Дениса Гончарова, цех металлообработки — пример конкретного импортозамещения: «Подобного современного производства в стране пока вообще нет. Здесь новейшее оборудование, очень высокий уровень автоматизации и роботизации, высокая производительность труда и возможность обеспечить потребности российских производителей высококачественной высокоточной продукцией металлообработки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

orenburg-gov.ru Компания «Пластик» осваивает новое направление — в сфере металлообработки

Руководитель предприятия также отметил, что ранее комплектующие для своего производства приобретались в Турции. Сейчас в компании разработана трехступенчатая программа. «На первом этапе мы закроем потребности собственного производства в плане комплектующих, второй этап предусматривает возможность поставки данных комплектующих для аналогичных производств в России, для отраслей судо‑ и автомобилестроения, оборонной промышленности, на третьем — приступим к освоению новых видов продуктов, связанных с горячей штамповкой», — поделился он планами.

При высокой степени автоматизации уже на первом этапе будет создано 40 дополнительных рабочих мест. В перспективных планах компании — наладить производство капельных систем полива для сельского хозяйства и домохозяйств. В настоящее время такие системы производятся в основном в Израиле и США. Капельный полив — востребованная в засушливом климате технология, которая применяется как в тепличных хозяйствах, так и на полях. Предприятие рассчитывает первым в Оренбургской области освоить это производство, однако в настоящее время ограничено недостатком производственных площадей. В перспективе эта проблема может быть решена в рамках действующего инвестиционного законодательства.

«В регионе действует привлекательное для инвесторов законодательство, — отметил во время визита на предприятие губернатор Оренбургской области Юрий Берг. — На заседании Инвестиционного совета мы обсуждали, что сделано. Результат есть — в инвестиционном рейтинге регионов мы поднялись с 53-го на 42-е место, наша инвестиционная привлекательность увеличивается. Мы предоставляем инвесторам целый ряд льгот, оказываем административную поддержку, выстраиваем с ними партнерские отношения. Решаем тем самым главную задачу власти — не препятствовать, а быть рядом, помогать, поддерживать и создавать все условия для того, чтобы бизнес работал и процветал в нашей области».

Стоит отметить, что модернизация предприятия и активность в производстве новой продукции стали поводом для визита на завод делегации во главе с губернатором Юрием Бергом. По общему мнению, впечатления от посещения сложились самые положительные. Впоследствии инвестпроект ПК «Пластик» может быть включен в реестр приоритетных.

Добавим, уже четверть века предприятие успешно работает в секторе производства полимерных систем. В 2014 — 2015 годах здесь проведена масштабная реконструкция. Создано 1700 квадратных метров новых производственных площадей, подъездные пути, погрузочные терминалы, закуплено современное складское оборудование. Инвестиции в развитие производства составили 53 млн рублей, налоговые отчисления — 43 млн рублей. География поставок продукции — 52 региона страны, в ассортименте — 410 позиций. Только в 2016 году освоен выпуск 10 новых наименований продукции, создано 25 рабочих мест. Произведены первые отгрузки продукции в Армению и Узбекистан, в перспективах предприятия — выход на новые рынки Европы (Финляндия, Германия), стран ближнего зарубежья. Помимо полипропиленовых труб и фитингов для систем водоснабжения и водоотведения под торговой маркой РВК, здесь производятся полимерные системы пожаротушения, а также продукция металлообработки.