Воронеж, 22 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Мэр Воронежа Александр Гусев заявил о намерении пресекать самовольное строительство на территории города «на этапе котлована». Вопрос градостроительства обсуждался 19 августа на совещании в мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

На совещании был приведен целый ряд примеров незаконных строек, которые ведутся на территории областного центра. Например, офисное здание со встроенными подземным гаражами по ул. Летчика Замкина, 42, — по этому адресу еще в 2009 году уже был введен в эксплуатацию четырехэтажный объект с двухуровневым подвалом и цокольным этажом.

При обследовании представителями мэрии объекта выяснилось, что в уже существующем здании по всему периметру демонтированы наружные стены и внутренние перегородки помещений. На перекрытии четвертого этажа осуществляются строительно-монтажные работы по реконструкции объекта путем организации двухэтажной надстройки каркасного типа. Выполнены работы по устройству железобетонных колон с монолитными, железобетонными перекрытиями.

При этом, по заверению замглавы города по градостроительству Владимира Астанина, проектная документация для выдачи разрешения на подобную реконструкцию в мэрию не предоставлялась, разрешение, соответственно, не выдавалось. Директор компании, которой принадлежит данное здание, оштрафован на 56 тыс. рублей.

Глава Воронежа поручил в кратчайшие сроки провести мониторинг незаконных строек на территории города. Александр Гусев особо обратил внимание присутствующих, что указанные нарушения должны пресекаться на начальном этапе и, в первую очередь, в центральной части Воронежа.

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Впрочем, мэрия далеко не всегда так внимательна к объектам, строящимся в городе. Так, как сообщало ИА REGNUM, в мае прокуратура области возбудила дело о незаконном строительстве торгового центра «Линия» — строительство, без разрешительных документов, велось на улице Брусилова, на площади более 10 тыс. кв.м. АО «Корпорация «Гринн» по решению суда должно заплатить штраф в 250 тыс. рублей.

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Один из самых громких скандалов последнего времени — попытка вырубки яблоневого сада ВГАУ и застройки его территории. О планах строительной компании «Выбор» (гендиректор — депутат Воронежской областной думы, единоросс Александр Цыбань) о возведении на этой территории жилого комплекса стало известно в конце прошлого года. Строительство было согласовано с мэрией, однако вызвало активное неприятие общественности. В результате власти вынуждены были провести общественные слушания. Впрочем, и после их проведения планы не изменились.

Зато историей перехода громадного участка земли в черте города из федеральной собственности (а территория сада лишь находилась в пользовании ВГАУ) в частную заинтересовались надзорные и следственные органы. В августе стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.