Мэрия Воронежа хочет бороться с незаконными стройками «на уровне котлована»
Воронеж, 22 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Мэр Воронежа Александр Гусев заявил о намерении пресекать самовольное строительство на территории города «на этапе котлована». Вопрос градостроительства обсуждался 19 августа на совещании в мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
На совещании был приведен целый ряд примеров незаконных строек, которые ведутся на территории областного центра. Например, офисное здание со встроенными подземным гаражами по ул. Летчика Замкина, 42, — по этому адресу еще в 2009 году уже был введен в эксплуатацию четырехэтажный объект с двухуровневым подвалом и цокольным этажом.
При обследовании представителями мэрии объекта выяснилось, что в уже существующем здании по всему периметру демонтированы наружные стены и внутренние перегородки помещений. На перекрытии четвертого этажа осуществляются строительно-монтажные работы по реконструкции объекта путем организации двухэтажной надстройки каркасного типа. Выполнены работы по устройству железобетонных колон с монолитными, железобетонными перекрытиями.
При этом, по заверению замглавы города по градостроительству Владимира Астанина, проектная документация для выдачи разрешения на подобную реконструкцию в мэрию не предоставлялась, разрешение, соответственно, не выдавалось. Директор компании, которой принадлежит данное здание, оштрафован на 56 тыс. рублей.
Глава Воронежа поручил в кратчайшие сроки провести мониторинг незаконных строек на территории города. Александр Гусев особо обратил внимание присутствующих, что указанные нарушения должны пресекаться на начальном этапе и, в первую очередь, в центральной части Воронежа.
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Впрочем, мэрия далеко не всегда так внимательна к объектам, строящимся в городе. Так, как сообщало ИА REGNUM, в мае прокуратура области возбудила дело о незаконном строительстве торгового центра «Линия» — строительство, без разрешительных документов, велось на улице Брусилова, на площади более 10 тыс. кв.м. АО «Корпорация «Гринн» по решению суда должно заплатить штраф в 250 тыс. рублей.
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Один из самых громких скандалов последнего времени — попытка вырубки яблоневого сада ВГАУ и застройки его территории. О планах строительной компании «Выбор» (гендиректор — депутат Воронежской областной думы, единоросс Александр Цыбань) о возведении на этой территории жилого комплекса стало известно в конце прошлого года. Строительство было согласовано с мэрией, однако вызвало активное неприятие общественности. В результате власти вынуждены были провести общественные слушания. Впрочем, и после их проведения планы не изменились.
Зато историей перехода громадного участка земли в черте города из федеральной собственности (а территория сада лишь находилась в пользовании ВГАУ) в частную заинтересовались надзорные и следственные органы. В августе стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.