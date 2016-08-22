Москва, 22 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Общественная палата РФ просит Министерство обороны РФ предоставить фермерам возможность скупать списанную из армии технику по льготным ценам. В частности, речь идет о грузовиках, вездеходах и мобильных ремонтных мастерских, сообщили в ОП РФ.

Фан Кэ Ана. Уборка урожая

«Внушительная часть расходов фермеров приходится на приобретение необходимой для ведения сельхозработ техники, и если для крупных хозяйств это подъемная трата, то для малых и средних это зачастую оказывается непосильной ношей», — отметил член комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Александр Шипулин.

По его словам, «речь идет исключительно о технике, действительно необходимой аграриям для сельхозработ. Предоставление такой техники могло бы значительно облегчить процесс производства сельхозпродукции».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» Минобороны России проведет аукционы г высвобожденного движимого военного имущества. В сентябре 2016 года будет проведено 100 аукционов по распродаже более 800 тыс. единиц военного имущества и автомобильной специальной техники.