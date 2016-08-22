Москва, 22 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Стоимость транспортировки автомобилей на штрафстоянки в России с 1 сентября 2016 года будет рассчитываться по новой методике, разработанной Федеральной антимонопольной службой. По ней будет рассчитана цена эвакуации для каждого региона, причём за основу тарифа будет теперь взята не мощность двигателя, а размеры и масса машины, пишет газета «Коммерсантъ».

Nikolaev ec06ffa5 Эвакуатор

Отмечается, что раньше расчёт происходил в регионах — в каждом по-своему. Теперь методика разработана для всех регионов. Соответствующий указ ФАС подписала 15 августа. Предполагается, что теперь процедура эвакуации будет оплачиваться ниже и «исходя из разрешенной максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства».

Теперь, отмечает издание, тарифы будут рассчитываться одним из трёх способов. Первый — метод экономически обоснованных затрат (то есть сколько было затрачено топлива, сколько ушло на оплату работы водителя эвакуатора и т.п.). Второй — метод индексации, третий — метод сопоставимых рыночных цен.